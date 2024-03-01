Концерты Алены Свиридовой в Волгограде и Петербурге перенесли

Концерт певицы Алены Свиридовой в Волгограде перенесли на осень. Сообщение об этом опубликовано в сообществе исполнительницы в соцсети «ВКонтакте».

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Выступление было запланировано на 3 марта.

«Дорогие друзья, с большим сожалением должны сообщить о некоторых изменениях в гастрольном графике Алены Свиридовой ... Концерт в Волгограде перенесен на осень этого года, о новой дате которого мы сообщим дополнительно», — отмечается в сообщении.

Изменения связаны с болезнью Свиридовой.

Кроме того, певица перенесла концерт в Санкт-Петербурге, который должен был пройти 1 марта, на 6 апреля. Все уже купленные билеты на оба выступления артистки будут действительны на новые даты.

Ранее в Перми отменили концерт певца Олега Майами, пишет Ura.ru. Выступление не состоится по «независящим от организаторов и артиста причинам», отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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