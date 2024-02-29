В Перми отменили концерт певца Олега Майами
29 февраля 202414:33
Организаторы концерта в Перми певца Олега Майами объявили об отмене выступления, которое должно было состояться 17 марта, в соцсети «ВКонтакте».
«К сожалению, концерт не состоится по независящим от организаторов и артиста причинам», — говорится в сообщении.
Поклонникам артиста, которые приобрели билеты, пообещали вернуть деньги.
Первоначально выступление Майами в Перми планировалось на ноябрь 2023 года, однако тогда его перенесли на 17 марта.
Ранее в Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru