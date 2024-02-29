В Перми отменили концерт певца Олега Майами

Организаторы концерта в Перми певца Олега Майами объявили об отмене выступления, которое должно было состояться 17 марта, в соцсети «ВКонтакте».

Директор Славы Марлоу назвал странной ситуацию с отменой концерта

«К сожалению, концерт не состоится по независящим от организаторов и артиста причинам», — говорится в сообщении.

Поклонникам артиста, которые приобрели билеты, пообещали вернуть деньги.

Первоначально выступление Майами в Перми планировалось на ноябрь 2023 года, однако тогда его перенесли на 17 марта.

Ранее в Челябинске отменили концерт Эмина Агаларова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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