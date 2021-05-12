Концерт Моргенштерна в Петербурге отменен по просьбам родителей

В Санкт-Петербурге по многочисленным просьбам родителей отменили концерт Моргенштерна, запланированный на 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину.

По словам Мизулиной, которая является директором Лиги безопасного интернета, родительские организации Санкт-Петербурга были обеспокоены возможной пропагандой наркотиков Моргенштерном и направили множество обращений к властям города и организаторам концерта с просьбой его отменить. В итоге на эти просьбы отреагировали.

Между тем, на официальной странице концерта «ВКонтакте» написали в среду, что концерт не отменен, а перенесен. Причиной этого решения названы ограничения из-за коронавируса.

В середине апреля на рэпера Алишера Валеева, выступающего под псевдонимом Моргенштерн, завели административное дело. Музыканта обвиняют в пропаганде наркотиков в его клипах на композиции «Розовое вино-2» и Family. Артист может быть оштрафован на сумму до 1 млн рублей, отмечала Газета.ru.

В конце апреля Министерство культуры и информационное политики Украины внесло Моргенштерна в «черный список», усмотрев в нем угрозу национальной безопасности страны. Агентство «Украинские новости» со ссылкой на СБУ назвало в числе причин такого решения пропаганду артистом культа насилия и жестокости, а также пропаганду наркотиков.

Сам Моргенштерн написал в Instagram, что планировавшиеся концерты будут отменены, выразив надежду, что «важные дяди в пиджаках одумаются». Музыкант также выразил любовь к своим украинским фанатам и назвал украинцев братьями.

