Моргенштерн отреагировал на решение Украины признать его национальной угрозой

Российский рэпер Алишер Моргенштерн прокомментировал в своем аккаунте в Instagram решение украинских властей внести его в «черный список».

«Надеюсь важные дяди в пиджаках одумаются», - написал он, отметив, что планировавшиеся концерты будут отменены.

Репер также назвал украинцев братьями и выразил любовь к своим украинским фанатам.

Решение о внесении Моргенштерна в «черный список» было принято Министерством культуры и информационной политики страны. Список, в который попали лица «создающие угрозу нацбезопасности», был создан в Украине в 2015 году. В список вошли Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум и другие.





