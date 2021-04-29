Моргенштерн отреагировал на решение Украины признать его национальной угрозой

Российский рэпер Алишер Моргенштерн прокомментировал в своем аккаунте в Instagram решение украинских властей внести его в «черный список».

«Надеюсь важные дяди в пиджаках одумаются», - написал он, отметив, что планировавшиеся концерты будут отменены.

Репер также назвал украинцев братьями и выразил любовь к своим украинским фанатам.

Решение о внесении Моргенштерна в «черный список» было принято Министерством культуры и информационной политики страны. Список, в который попали лица «создающие угрозу нацбезопасности», был создан в Украине в 2015 году. В список вошли Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум и другие.



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ФОТО: www.instagram.com/morgen_shtern/
ТЕГИ:Музыканты о политике
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