Моргенштерн отреагировал на решение Украины признать его национальной угрозой
Российский рэпер Алишер Моргенштерн прокомментировал в своем аккаунте в Instagram решение украинских властей внести его в «черный список».
«Надеюсь важные дяди в пиджаках одумаются», - написал он, отметив, что планировавшиеся концерты будут отменены.
Репер также назвал украинцев братьями и выразил любовь к своим украинским фанатам.
Решение о внесении Моргенштерна в «черный список» было принято Министерством культуры и информационной политики страны. Список, в который попали лица «создающие угрозу нацбезопасности», был создан в Украине в 2015 году. В список вошли Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум и другие.
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