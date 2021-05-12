Украина назвала причины попадания Моргенштерна в «черный список»

Ведомство отметило, что рэпера решено было включить в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины в связи с угрозой возникновения конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии. Соответствующие рекомендации СБУ направило Министерству культуры и информационной политики страны.

Ранее сам Моргенштерн написал в Instagram, что планировавшиеся концерты будут отменены, если «важные дяди в пиджаках одумаются», передает Ura.ru. Музыкант также выразил любовь к своим украинским фанатам и назвал украинцев братьями.

