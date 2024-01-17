Концерт Кристины Орбакайте потребовали отменить в Улан-Удэ
Активисты потребовали отмены концерта российской исполнительницы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ. Отмечается, что общественники обвинили ее в финансировании ВСУ. Об этом в интервью изданию «Абзац» заявил глава организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев.
По его словам, население республики не желает видеть в регионе артистов, выступающих против России. «Наша республика — одна из самых патриотичных, и мы не позволим выступать непатриотам. Газманов — да, SHAMAN — да. А вот люди, которые не поддерживают страну, нам здесь не нужны», — заявил Жанаев.
С предложением об отмене выступления Орбакайте, которое должно состояться 13 марта, Жанаев обратился к министру культуры региона. «Когда США перестали финансировать Украину, спонсорам дали команду добывать деньги нацистам», — отметил он.
Ранее сообщалось, что исполнители Кристина Орбакайте, Леонид Агутин и Валерия споют на французском в фильме «Я тебя люблю — Je t'aime».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru