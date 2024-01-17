Концерт Кристины Орбакайте потребовали отменить в Улан-Удэ

По его словам, население республики не желает видеть в регионе артистов, выступающих против России. «Наша республика — одна из самых патриотичных, и мы не позволим выступать непатриотам. Газманов — да, SHAMAN — да. А вот люди, которые не поддерживают страну, нам здесь не нужны», — заявил Жанаев.

С предложением об отмене выступления Орбакайте, которое должно состояться 13 марта, Жанаев обратился к министру культуры региона. «Когда США перестали финансировать Украину, спонсорам дали команду добывать деньги нацистам», — отметил он.

Ранее сообщалось, что исполнители Кристина Орбакайте, Леонид Агутин и Валерия споют на французском в фильме «Я тебя люблю — Je t'aime».

