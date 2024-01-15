В Новосибирске отменили апрельский концерт Лолиты
Концерт певицы Лолиты Милявской в Новосибирске, запланированный на 2 апреля, отменили. Об этом пишет портал NGS.
Причины отмены мероприятия не называются.
По данным издания, выступление должно было пройти в городском Дворце культуры железнодорожников. Все билеты на концерт были распроданы еще в декабре.
В то же время другое выступление Лолиты в новосибирском Академгородке, которое должно пройти 31 марта, пока не отменено. Билеты на концерт доступны на профильных сайтах.
Ранее глава Союза отцов НСО Сергей Майоров призвал запретить выступления Лолиты, отметив, что «подобные персонажи» проявили себя с худшей стороны.
В декабре Лолита приняла участие в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. После скандального мероприятия несколько выступлений певицы отменили. По словам Лолиты, она расстроилась из-за происходящего, но «ничего не может с этим сделать, только принять как данность», пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru