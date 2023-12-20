Орбакайте, Агутин и Валерия споют на французском в фильме «Я тебя люблю — Je t'aime»

Участие в проекте примут Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Александр Ревва, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA.

«Авторы шоу решили представить, что было бы, если бы наши любимые исполнители, а вместе с ними и знакомые всем нам с детства киногерои заговорили и запели на романтичном языке в стиле французской эстрады», — указали в Kion.

В картину войдут не только музыкальные номера, но и новые версии сцен из популярных советских фильмов «Вокзал для двоих», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ирония судьбы, или С легким паром!». Их представят популярные отечественные артисты, в том числе Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Петр Федоров, Юрий Чурсин, Марина Александрова, Михаил Тройник, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Александр Робак, Алексей Золотовицкий. «Проводником» для зрителей в мире музыкальных кинофантазий станет Фантомас в исполнении актера Сергея Бурунова.

Новогодний фильм выйдет эксклюзивно на онлайн-платформе 28 декабря.