Орбакайте, Агутин и Валерия споют на французском в фильме «Я тебя люблю — Je t'aime»
Онлайн-кинотеатр Kion выпустит новогодний фильм «Я тебя люблю — Je t'aime», в котором российские звезды исполнят песни на французском языке в аранжировках в стиле французской эстрады 1960–1970-х годов. Об этом сообщает РБК Life со ссылкой на представителей сервиса.
Участие в проекте примут Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Александр Ревва, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA.
«Авторы шоу решили представить, что было бы, если бы наши любимые исполнители, а вместе с ними и знакомые всем нам с детства киногерои заговорили и запели на романтичном языке в стиле французской эстрады», — указали в Kion.
В картину войдут не только музыкальные номера, но и новые версии сцен из популярных советских фильмов «Вокзал для двоих», «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби», «Ирония судьбы, или С легким паром!». Их представят популярные отечественные артисты, в том числе Анна Михалкова, Юлия Пересильд, Петр Федоров, Юрий Чурсин, Марина Александрова, Михаил Тройник, Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Александр Робак, Алексей Золотовицкий. «Проводником» для зрителей в мире музыкальных кинофантазий станет Фантомас в исполнении актера Сергея Бурунова.
Новогодний фильм выйдет эксклюзивно на онлайн-платформе 28 декабря.
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