Концерт «Касты» в Минске снова запретили
Минские власти отменили концерт группы «Каста», который должен был состояться в пятницу. Гастрольное удостоверение группы было аннулировано после изучения текстов их песен. Изначально концерт должен был состояться 12 февраля, потом его перенесли на 9 апреля и теперь снова отложили.
«Друзья, за два дня до концерта «Касты» в Минске Управление культуры Минского городского исполнительного комитета, «изучив материалы и тексты песен», аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта», - написали участники группы на своей страничке в социальной сети «Вконтакте». Без этого удостоверение концерты в республике не проводятся.
Как сообщают музыканты, организатор гастролей «прилагает все усилия, чтобы этот концерт состоялся в будущем». В течение нескольких дней будет понятно, перенос это или отмена.
Напомним, в ноябре 2020 года «Каста» выпустила клип на песню «Выходи гулять». В видеоролике показаны силовики в крови и разгоны митингов. Как считается, клип связан с протестами в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года.
Ранее музыкант и певец Сосо Павлиашвили в интервью НСН рассказал, почему поедет выступать в Белоруссию.
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