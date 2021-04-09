Концерт «Касты» в Минске снова запретили

Минские власти отменили концерт группы «Каста», который должен был состояться в пятницу. Гастрольное удостоверение группы было аннулировано после изучения текстов их песен. Изначально концерт должен был состояться 12 февраля, потом его перенесли на 9 апреля и теперь снова отложили.

«Друзья, за два дня до концерта «Касты» в Минске Управление культуры Минского городского исполнительного комитета, «изучив материалы и тексты песен», аннулировало ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения нашего концерта», - написали участники группы на своей страничке в социальной сети «Вконтакте». Без этого удостоверение концерты в республике не проводятся.