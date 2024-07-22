Концерт «Хора Турецкого» и «Сопрано» прошел в Гаване
Концерт российских арт-групп «Хор Турецкого» и «Сопрано» состоялся в Гаване, его посетили порядка 300 человек. Об этом сообщил ТАСС.
Отмечается, что со сцены амфитеатра исторического центра Гаваны прозвучали «Смуглянка», «Калинка» и другие песни. Музыканты также спели и на испанском языке, исполнив Besame mucho и другие известные композиции. На концерте присутствовали россияне и жители Гаваны.
«Хор Турецкого» и «Сопрано» приезжают на Кубу уже третий год подряд. Нынешний концерт, который прошел 21 июля, состоялся в рамках третьего международного турне коллективов по странам Латинской Америки и Карибского бассейна.
Ранее «Хор Турецкого» выступил в метро Екатеринбурга. Мероприятие приурочили к 33-летию метрополитена уральской столицы, передает «Радиоточка НСН».
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