Константин Райкин заявил о намерении передать Школу Райкина государству

Народный артист России Константин Райкин заявил, что хотел превратить Высшую школу сценического искусства (ВШСИ), которая ранее называлась Театральная школа Константина Райкина, в государственный вуз, сообщает «Интерфакс».

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По его словам, он хочет, чтобы ВШСИ перестала быть «частным вузом».

«Если мне повезет эту тяжбу выиграть, я бы хотел государству предложить услуги своего вуза», — подчеркнул он.

Ранее Райкин заявил, что ректор Анатолий Полянкин, который сократил должность художественного руководителя якобы за ненадобностью, желая прибрать здание школы «к рукам, как некую недвижимость».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ТеатрывузыКонстантин Райкин
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