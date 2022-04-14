Константин Райкин заявил о намерении передать Школу Райкина государству
Народный артист России Константин Райкин заявил, что хотел превратить Высшую школу сценического искусства (ВШСИ), которая ранее называлась Театральная школа Константина Райкина, в государственный вуз, сообщает «Интерфакс».
По его словам, он хочет, чтобы ВШСИ перестала быть «частным вузом».
«Если мне повезет эту тяжбу выиграть, я бы хотел государству предложить услуги своего вуза», — подчеркнул он.
Ранее Райкин заявил, что ректор Анатолий Полянкин, который сократил должность художественного руководителя якобы за ненадобностью, желая прибрать здание школы «к рукам, как некую недвижимость».
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