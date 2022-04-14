Константин Райкин заявил о намерении передать Школу Райкина государству

По его словам, он хочет, чтобы ВШСИ перестала быть «частным вузом».

«Если мне повезет эту тяжбу выиграть, я бы хотел государству предложить услуги своего вуза», — подчеркнул он.

Ранее Райкин заявил, что ректор Анатолий Полянкин, который сократил должность художественного руководителя якобы за ненадобностью, желая прибрать здание школы «к рукам, как некую недвижимость».

