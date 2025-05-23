Константин Меладзе заявил о закрытии проекта «ВИА Гра»

Продюсер Константин Меладзе заявил, что группа «ВИА Гра» перестает существовать спустя 25 лет работы. Об этом музыкант сообщил в соцсетях.

По словам Меладзе, композиция Galileo стала для коллектива последней. Продюсер поблагодарил всех, кто работал над проектом, отметив, что 25 лет существования группы были «прекрасным временем», тем не менее, у Меладзе нет никакой ностальгии по нему.

«Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории, — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы», — указал продюсер.

В 2022 году Константин Меладзе - единственный участник ООО «Группа «ВИА Гра» - принял решение о ликвидации организации. Концертный директор коллектива пояснял, что это «просто реорганизация, никаких закрытий группы не было».

