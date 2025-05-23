Константин Меладзе заявил о закрытии проекта «ВИА Гра»
Продюсер Константин Меладзе заявил, что группа «ВИА Гра» перестает существовать спустя 25 лет работы. Об этом музыкант сообщил в соцсетях.
По словам Меладзе, композиция Galileo стала для коллектива последней. Продюсер поблагодарил всех, кто работал над проектом, отметив, что 25 лет существования группы были «прекрасным временем», тем не менее, у Меладзе нет никакой ностальгии по нему.
«Главное и лучшее, что было и останется из всей этой истории, — это песни, наполненные любовью, верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще многие годы», — указал продюсер.
В 2022 году Константин Меладзе - единственный участник ООО «Группа «ВИА Гра» - принял решение о ликвидации организации. Концертный директор коллектива пояснял, что это «просто реорганизация, никаких закрытий группы не было».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru