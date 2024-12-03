Конфликт поколений: Юшкевич назвал вечной тему обновленного спектакля «Мещане»
Актер Сергей Юшкевич рассказал НСН, что, с одной стороны, ему было трудно войти в роль Бессеменова, с другой – все было понятно и знакомо, поскольку он сам является отцом.
Проблема отцов и детей, которая раскрывается в спектакле «Мещане», является вечной, заявил корреспонденту НСН актер театра и кино, заслуженный артист РФ Сергей Юшкевич на премьере обновленного спектакля в театре «Современник», в котором он играет главную роль.
«Говорят, что спектакль изменился, но мне сложно понять изнутри. Я видел прошлый спектакль. Но и ребята, все мои коллеги, и те, кто видел прежнюю версию эту, говорят, что это разный спектакль. Безусловно, этот спектакль можно назвать современным, потому что тема вечная. У нас в зале буквально каждое кресло, где сидит человек – это наша потенциальная аудитория, потому что сидят либо дети, либо родители. Это касается и тех, и других. То есть, даже те, у кого нет детей, были когда-то детьми, и у них были взаимоотношения. И есть о чем задуматься, есть возможность даже над чем поплакать, есть повод делать какие-то позитивные выводы в отношении проблемы», - сказал Юшкевич.
Он отметил, что, с одной стороны, ему было трудно войти в роль, с другой – все было понятно и знакомо, поскольку он сам является отцом.
«С одной стороны, было безусловно трудно, потому что роль невероятной сложности, а с другой стороны, все очень известно и знакомо, потому что я отец двух дочерей, и у нас эти разговоры, которые сегодня вы услышите в спектакле, происходят дома регулярно, к сожалению. Я думаю, так в каждой семье, на всей планете, на любом материке. Поэтому в этом смысле тема злободневная, очень знакомая до боли. У персонажа такое гипертрофированное чувство отцовства, безусловно. Он боится за детей. Мы же очень часто проявляем какую-то настойчивость, бескомпромиссность. Там бы уберечь их... Потому что путь нами пройденный, он намного больше. Мы знаем огромное количество очень опасных моментов. Я вам клянусь просто, что я в своей жизни больше 10 раз должен был умереть абсолютно точно, в буквальном смысле слова», - указал собеседник НСН.
Также Юшкевич сравнил себя с актером Александром Балуевым, который играл Бессеменова в спектакле с момента премьеры в 2023 году.
«Мы с Сашей разные. Просто мне кажется, что я работаю острее. По температурке я поднял эту историю. Саша сам основательный, поэтому он особо не тратился на какие-то вещи, он был уже убедительным. Я из тех артистов, которым надо очень много работать. Если артисты вышли, они уже есть. А я вышел, и нет ничего, поэтому надо очень много делать, чтобы в результате что-то получилось. Я это знаю о себе, и поэтому я всегда включаюсь на 100%. По менталитету Саша более степенный, спокойный. Я взрывной», - добавил собеседник агентства.
В основе спектакля «Мещане» – конфликт поколений, проблема отцов и детей. Как и 100 лет назад, родители хотят, чтобы дети следовали их советам, а дети отстаивают право делать собственный выбор. «Мещане» Максима Горького – классика, которая сегодня открывает в вечных проблемах новые смыслы. В главной роли Бессеменова предстал Сергей Юшкевич. Прежде этот образ примерил на себя Александр Балуев, который играл в спектакле с момента премьеры в 2023 году. Режиссер Павел Сафонов говорит, что стремится найти в пьесе Горького сегодняшний нерв, передает «Радиоточка НСН».
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