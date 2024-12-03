Конфликт поколений: Юшкевич назвал вечной тему обновленного спектакля «Мещане»

Проблема отцов и детей, которая раскрывается в спектакле «Мещане», является вечной, заявил корреспонденту НСН актер театра и кино, заслуженный артист РФ Сергей Юшкевич на премьере обновленного спектакля в театре «Современник», в котором он играет главную роль.

«Говорят, что спектакль изменился, но мне сложно понять изнутри. Я видел прошлый спектакль. Но и ребята, все мои коллеги, и те, кто видел прежнюю версию эту, говорят, что это разный спектакль. Безусловно, этот спектакль можно назвать современным, потому что тема вечная. У нас в зале буквально каждое кресло, где сидит человек – это наша потенциальная аудитория, потому что сидят либо дети, либо родители. Это касается и тех, и других. То есть, даже те, у кого нет детей, были когда-то детьми, и у них были взаимоотношения. И есть о чем задуматься, есть возможность даже над чем поплакать, есть повод делать какие-то позитивные выводы в отношении проблемы», - сказал Юшкевич.

Он отметил, что, с одной стороны, ему было трудно войти в роль, с другой – все было понятно и знакомо, поскольку он сам является отцом.