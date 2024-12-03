«Сценарий зависит от зрителя!»: Барщевский раскрыл детали своего спектакля-допроса

«Я даже не помню, как возникла идея спектакля, это было давно. Мне было интересно, чтобы зритель принял участие в самом действии. Я хотел вовлечь зрителя в то, что происходит на сцене, вовлечь именно активно. Действия на сцене зависят от поведения зрителя. Все зависит от зрителей, сценарий зависит от них. Конечно, все зрители не успеют поучаствовать, но и вопросы будут повторяться. Какие-то вопросы не будут иметь отношения к делу. Я думаю, что допрос зрителей займет минимум 40 минут. Выбор актеров был и за мной, и за режиссерской группой. Я в данном случае выступаю и одним из режиссеров», - поделился он.

Ранее художественный руководитель Театра на Малой Ордынке, народный артист России, исполнитель роли Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита. История любви» Евгений Герасимов рассказал спецкору НСН, что оправдывает своего персонажа, а также долгие годы вынашивал идею нового воплощения романа.

