«Сценарий зависит от зрителя!»: Барщевский раскрыл детали своего спектакля-допроса
Михаил Барщевский заявил НСН, что действия на сцене в рамках спектакля «Ведите следствие» зависят от поведения зрителя.
Автор спектакля «Ведите следствие», заслуженный юрист России Михаил Барщевский рассказал НСН, что в рамках его постановки зрители будут допрашивать героев минимум 40 минут.
На сцене Театра на Трубной 10 и 11 декабря состоятся премьерные показы спектакля театра «Неформат» адвоката Михаила Барщевского под названием «Ведите следствие». Это спектакль-квест, где зрители будут допрашивать актеров, чтобы выяснить, кто из них убийца. Зрители увидят и заподозрят актеров Дениса Юченкова, Валерия Шеймана, Кирилла Емельянова и Анну Большову. Барщевский отметил, что сценарий будет зависеть от зрителя.
«Я даже не помню, как возникла идея спектакля, это было давно. Мне было интересно, чтобы зритель принял участие в самом действии. Я хотел вовлечь зрителя в то, что происходит на сцене, вовлечь именно активно. Действия на сцене зависят от поведения зрителя. Все зависит от зрителей, сценарий зависит от них. Конечно, все зрители не успеют поучаствовать, но и вопросы будут повторяться. Какие-то вопросы не будут иметь отношения к делу. Я думаю, что допрос зрителей займет минимум 40 минут. Выбор актеров был и за мной, и за режиссерской группой. Я в данном случае выступаю и одним из режиссеров», - поделился он.
Ранее художественный руководитель Театра на Малой Ордынке, народный артист России, исполнитель роли Воланда в спектакле «Мастер и Маргарита. История любви» Евгений Герасимов рассказал спецкору НСН, что оправдывает своего персонажа, а также долгие годы вынашивал идею нового воплощения романа.
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