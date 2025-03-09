Кончаловский: российское кино более авторское, чем американское
Режиссер Егор Кончаловский назвал российский кинематограф более авторским, чем американский. Слова режиссера приводит ТАСС.
Кончаловский привел в подтверждение своих слов работы таких режиссеров, как Алексей Герман и Александр Сокуров.
По мнению режиссера, сейчас, авторское кино на Западе претерпело изменения - это "Форсаж-9", "Человек-паук - 12" и так далее.
Егор Кончаловский - известный российский режиссер, сценарист и продюсер.
Алексей Герман - российский режиссёр и сценарист, сын кинорежиссёра Алексея Юрьевича Германа, окончил режиссёрский факультет ВГИКа в 2001 году. 31 января 2025 года его картина «Воздух» стала обладателем главного приза премии Национальной академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм».
Александр Сокуров - советский и российский кинорежиссёр и сценарист. Среди наиболее значимых работ — «Русский ковчег» (2002), снятый одним непрерывным кадром, «Фауст» (2011), получивший «Золотого льва» на 68-м Венецианском кинофестивале.
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