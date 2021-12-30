«Скучно»: Егор Кончаловский раскритиковал «Голубой огонек»

Российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что смотреть «Голубые огоньки» стало скучно из-за одних и тех же «стареющих звезд».

«На мой личный взгляд, пора бы поменяться тем лицам, которые в новогодних огоньках участвуют и так далее. Ничего нового, все эти стареющие звезды, которые пытаются петь и быть актуальными – на мой взгляд, это скучно уже смотреть. Тем более что каждый год практически одно и то же, денег на это тратится огромное количество. Мне лично это все не очень близко, но я индивидуальный человек, это мое субъективное мнение. Если эти огоньки делаются, значит, наш народ русский смотрит, ну и слава богу», - отметил Кончаловский.

В свою очередь, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что если бы его позвали изменить формат «Голубого огонька», он бы показал, каким может быть новогоднее шоу. При этом он добавил, что зрители не готовы к участию современных исполнителей в традиционных «огоньках».