«Скучно»: Егор Кончаловский раскритиковал «Голубой огонек»

Кинорежиссер считает традиционное новогоднее шоу неинтересным, но уверен, что русский народ будет смотреть «огоньки» и дальше. 

Российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что смотреть «Голубые огоньки» стало скучно из-за одних и тех же «стареющих звезд».

«На мой личный взгляд, пора бы поменяться тем лицам, которые в новогодних огоньках участвуют и так далее. Ничего нового, все эти стареющие звезды, которые пытаются петь и быть актуальными – на мой взгляд, это скучно уже смотреть. Тем более что каждый год практически одно и то же, денег на это тратится огромное количество. Мне лично это все не очень близко, но я индивидуальный человек, это мое субъективное мнение. Если эти огоньки делаются, значит, наш народ русский смотрит, ну и слава богу», - отметил Кончаловский.

В свою очередь, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что если бы его позвали изменить формат «Голубого огонька», он бы показал, каким может быть новогоднее шоу. При этом он добавил, что зрители не готовы к участию современных исполнителей в традиционных «огоньках».

«Я им покажу!» Пригожин заявил, что готов изменить «Голубой огонек»

«Зрители не готовы к новому формату. Это другая аудитория. Там 45 плюс. Есть любители Mercedes, а есть – BMW. Есть поклонники квартир, а есть – домов. Публику заставить нельзя. Если, например, Милохин в коллаборации с Басковым или Лещенко – может быть. А как отдельное существо – нет. Но выбор есть, потому что на всех каналах свои «огоньки». Не хотите смотреть ВГТРК – смотрите другие. Поэтому не надо ругать каналы и цепляться за один», - заключил Пригожин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в пресс-центре «НСН» попросил создателей шоу «Голубой огонек» вырезать из новогоднего эфира кадры с тигренком из-за демонстрации эксплуатации животного.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТелевидениеНовый ГодЕгор Кончаловский
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