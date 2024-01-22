Композитор Александр Зацепин опроверг информацию об отъезде из России

Комментируя отъезд многих известных личностей за пределы России, композитор заявил, что каждый человек в праве самостоятельно определять, где проживать.

«Нужно ли переезжать сейчас, в такое время? Не уверен», — добавил он.

На странице композитора в «Википедии» отмечается, что он вместе с семьей дочери находится в Швейцарии. Однако Зацепин подчеркнул, его родственники живут во Франции. Ранее он проживал вместе с ними, периодически возвращаясь в Россию для работы. Однако уже третий год Зацепин находится в Москве и не планирует уезжать из страны.

Ранее известный актер и продюсер Леонид Ярмольник назвал отъезд ряда артистов из страны эмоциональным порывом и предположил, что многие из них вскоре вернуться, напоминает «Радиоточка НСН».

