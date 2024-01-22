Композитор Александр Зацепин опроверг информацию об отъезде из России
Композитор, автор музыки к фильмам Леонида Гайдая Александр Зацепин заявил, что не планирует переезжать из России. Информацией о месте жительства он поделился с изданием «Аргументы и факты».
Комментируя отъезд многих известных личностей за пределы России, композитор заявил, что каждый человек в праве самостоятельно определять, где проживать.
«Нужно ли переезжать сейчас, в такое время? Не уверен», — добавил он.
На странице композитора в «Википедии» отмечается, что он вместе с семьей дочери находится в Швейцарии. Однако Зацепин подчеркнул, его родственники живут во Франции. Ранее он проживал вместе с ними, периодически возвращаясь в Россию для работы. Однако уже третий год Зацепин находится в Москве и не планирует уезжать из страны.
Ранее известный актер и продюсер Леонид Ярмольник назвал отъезд ряда артистов из страны эмоциональным порывом и предположил, что многие из них вскоре вернуться, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru