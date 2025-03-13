«Даже дешевое стоит дорого»: В киноиндустрии объяснили убытки Кончаловского

Убыточные кинопроекты спустя время могут быть покрыты прибылью от других проектов, это нормальный процесс производства кино. Об этом в беседе с НСН рассказал продюсер, киновед, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Лев Карахан.

Продюсерский центр Андрея Кончаловского терпит колоссальные убытки. По данным Telegram-канала SHOT, за последние четыре года продакшн 87-летнего режиссёра принёс минус 81,5 млн рублей. Как пишет Telegram-канал, Кончаловскому принадлежит 55% компании, его супруге — телеведущей и актрисе Юлии Высоцкой — 35%. В прошлом году продакшн ушёл в минус на 20 млн рублей. Карахан подчеркнул, что производство кино связано с колоссальными затратами.