На мюзикл по мотивам песен группы «Секрет» потратят около 200 млн рублей

«Ничего не бойся, я с тобой» станет первым подобным партнерством оператора и поисковой системы. По мнению экспертов, запуск мюзикла на фоне падения концертного сегмента и отсутствия больших кинопремьер может стать актуальным.

Сообщается, что представление будет включать 22 песни коллектива «Секрет». В основу сюжета ляжет история, произошедшая в Ленинграде в 1980-х годах.

Режиссером постановки выступит Михаил Миронов, музыкальным руководителем — Евгений Загот. Премьера спектакля ожидается 3 декабря в Театре МДМ.

Ранее в МХТ заявили об отмене спектаклей из-за СВО на Украине.