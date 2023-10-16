«Коммерсантъ»: Бывшую помощницу Шнурова обвинили в кражах на 5,5 млн рублей

По данным издания, полиция в Москве передала уголовное дело о краже в особо крупном размере в прокуратуру для утверждения обвинения. Разбирательство начали 7 декабря прошлого года по заявлению Ольги Шнуровой, обвинившей Кулигину в краже денег со счета.

«Помощница имела доступ в квартиру четы в столичном районе Хамовники, а также ведала одним из банковских счетов госпожи Шнуровой — для оплаты оказываемых семье артиста услуг и перевода зарплаты обслуживающему персоналу, в том числе самой себе», — отмечает «Ъ».

После проверки банковских операций Ольга Шнурова обнаружила многочисленные переводы на карту Кулигиной. По данным следствия, помощница 61 раз переводила средства с карты супруги музыканта. При этом большую часть переводов — на сумму 8–9 млн рублей — признали обоснованными, и общий ущерб оценили почти в 2 млн рублей. Кулигина признала вину в этой части обвинения и выразила готовность «приложить все силы» для возмещения ущерба.

Также помощницу Шнуровых обвинили в хищении 3,5 млн рублей наличными — гонорара лидера «Ленинграда» за выступление на частной вечеринке, отмечает телеканал «360». Девушка отрицает факт кражи этих средств.

Адвокат Кулигиной Ярослав Пакулин попросил прокурора вернуть дело из суда для проведения «необходимых дополнительных следственных действий».

«После ознакомления с 15 томами уголовного дела мы нашли в них ряд серьезных недостатков и недоработок, которые не позволяют направить его для рассмотрения по существу в суд»,— подчеркнул защитник.

Представитель Шнуровых не стал комментировать ситуацию.

