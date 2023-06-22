Россияне стали чаще покупать книги из раздела «Биографии»

Россияне стали чаще покупать книги из раздела «Биографии», сообщили в «Читай-городе». Так, в мае этого года был зафиксирован рост продаж в этом сегменте на 3%.

Самой популярной биографией стала книга «Зеленый свет» Мэттью Макконахи. Еще один честный рассказ об изнанке популярности – «Дежавю. Богемский рэп, сода и я» Олега Нечипоренко (рэпер Kizaru) привлек внимание читателей. На третьем месте – автобиография артиста балета Николая Цискаридзе «Мой театр. Книга 1».

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Роман «На западном фронте без перемен» стал самым популярным произведением Эриха Марии Ремарка в России, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса «Литрес». Второе место по продажам цифровых версий произведений Ремарка занял роман «Ночь в Лиссабоне», третье - книга «Жизнь взаймы». Также в список попали произведения «Три товарища», «Время жить и время умирать» и «Триумфальная арка».

Ранее в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город» сообщили «Радиоточке НСН», что не испытывают дефицита с книгами, при этом их продажи сохраняются на прошлогоднем уровне.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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