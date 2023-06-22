Россияне стали чаще покупать книги из раздела «Биографии», сообщили в «Читай-городе». Так, в мае этого года был зафиксирован рост продаж в этом сегменте на 3%.

Самой популярной биографией стала книга «Зеленый свет» Мэттью Макконахи. Еще один честный рассказ об изнанке популярности – «Дежавю. Богемский рэп, сода и я» Олега Нечипоренко (рэпер Kizaru) привлек внимание читателей. На третьем месте – автобиография артиста балета Николая Цискаридзе «Мой театр. Книга 1».