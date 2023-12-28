Комик Руслан Белый пожаловался на сложности жизни в Испании

Белый отметил, что после переезда в Испанию у него возникли трудности с арендой жилья. По словам артиста, у него не было вида на жительство и работы.

Юморист признался, что испытал «культурный шок», когда ему отказывали в аренде жилья.

Белый заявил, что нашел квартиру после долгих поисков. Жилье обходится ему в три тысячи евро в месяц (около 300 тысяч рублей).

В июне 2023 года в интервью RTVI комик сообщил, что переехал в Испанию. Для жизни артист выбрал Барселону, передает «Радиоточка НСН».

