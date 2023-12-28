Комик Руслан Белый пожаловался на сложности жизни в Испании
Российский стендап-комик Руслан Белый (признан иноагентом в России) рассказал о трудностях жизни в Испании. Своими впечатлениями он поделился в подкасте юмориста Дмитрия Романова на YouTube.
Белый отметил, что после переезда в Испанию у него возникли трудности с арендой жилья. По словам артиста, у него не было вида на жительство и работы.
Юморист признался, что испытал «культурный шок», когда ему отказывали в аренде жилья.
Белый заявил, что нашел квартиру после долгих поисков. Жилье обходится ему в три тысячи евро в месяц (около 300 тысяч рублей).
В июне 2023 года в интервью RTVI комик сообщил, что переехал в Испанию. Для жизни артист выбрал Барселону, передает «Радиоточка НСН».
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