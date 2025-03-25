Двойник Путина из Comedy Club оценил Джуда Лоу в роли президента России

Британскому актеру Джуду Лоу будет сложно достоверно передать взгляд и образ президента России Владимира Путина в новом фильме «Кремлевский волшебник», заявил в беседе с aif.ru резидент Comedy Club, «двойник» российского лидера Дмитрий Грачев.

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По его словам, в процессе подготовки к этой роли артисту предстоит изучить не только внешнюю подачу Путина, но и подчеркнуть более глубинные внутренние черты. Как уточнил Грачев, образ на экране должен быть понятен зрителю.

Вместе с тем резидент Comedy Club убежден, что Джуд Лоу справится с такой нестандартной актерской задачей.

Съемки картины проходят в Латвии. В проекте также задействованы Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис. Фильм будет основанна политическом романе французского писателя Джулиано да Эмполи. В центре сюжета — Вадим Баранов, человек из ближайшего окружения Путина, сыгравший важную роль в становлении современной России с 90-х годов, передает «Радиоточка НСН».

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