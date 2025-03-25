Двойник Путина из Comedy Club оценил Джуда Лоу в роли президента России

По его словам, в процессе подготовки к этой роли артисту предстоит изучить не только внешнюю подачу Путина, но и подчеркнуть более глубинные внутренние черты. Как уточнил Грачев, образ на экране должен быть понятен зрителю.

Вместе с тем резидент Comedy Club убежден, что Джуд Лоу справится с такой нестандартной актерской задачей.

Съемки картины проходят в Латвии. В проекте также задействованы Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис. Фильм будет основанна политическом романе французского писателя Джулиано да Эмполи. В центре сюжета — Вадим Баранов, человек из ближайшего окружения Путина, сыгравший важную роль в становлении современной России с 90-х годов, передает «Радиоточка НСН».

