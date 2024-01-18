Комик Александр Гудков вернулся в Россию
18 января 202412:42
Комик и шоумен Александр Гудков вернулся в Россию, сообщает Ura.ru.
«Александр Гудков вернулся в Россию», - сообщил изданию очевидец. Он заметил комика в Шереметьево, не приведя иных подробностей.
Ранее глава ФПБК Виталий Бородин потребовал признать Александра Гудкова иноагентом. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иордания нанесла авиаудар по Сирии
- В Крыму задержали снимавшего стратегические объекты мужчину
- Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
- РСТ: Спрос россиян на летнее бронирование отелей в Крыму вырос в 1,5 раза
- Комик Александр Гудков вернулся в Россию
- Автодилеры предложили создать госкорпорацию «Росавто»
- В Ростове-на-Дону отменили выступление Алексея Кортнева
- Умер заслуженный артист России Николай Коршилов
- СМИ: В аэропорту Внуково объявили план «Ковер»
- Лавров заявил, что Украину ждет судьба Афганистана
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru