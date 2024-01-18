Комик Александр Гудков вернулся в Россию

Комик и шоумен Александр Гудков вернулся в Россию, сообщает Ura.ru.

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«Александр Гудков вернулся в Россию», - сообщил изданию очевидец. Он заметил комика в Шереметьево, не приведя иных подробностей.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин потребовал признать Александра Гудкова иноагентом. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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