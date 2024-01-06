Комедия «Холоп-2» заработала 2 миллиарда рублей за шесть дней проката
Фильм «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко собрал в российском кинопрокате более 2 млрд рублей за шесть дней показа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
По состоянию на 6 января общие сборы комедии составили 2 009 329 638 рублей.
Вторая часть картины Клима Шипенко о перевоспитанном мажоре Грише вышла на экраны 1 января. В фильме снимались Милош Бикович, Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и другие. Кассовые сборы «Холопа-2» за первые три дня проката составили 1 миллиард рублей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru