Актер Бикович заявил, что «Холоп 2» понравится зрителям больше первой части

По его словам, съемки продолжения одной из самых кассовых российских комедий принесли большое удовольствием всему актерскому составу. Создатели киноленты придумали интересный и сложный сюжет, добавил Бикович.

Артист выразил уверенность, что зрителям очень понравится «Холоп 2» и рассказал, что главный герой картины «занялся самодеятельностью».

Фильм выйдет на большие экраны 1 января 2024 года, напоминает RT.

