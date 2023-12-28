Актер Бикович заявил, что «Холоп 2» понравится зрителям больше первой части
28 декабря 202311:00
Сербский и российский актер Милош Бикович в интервью «Газете.Ru» рассказал о грядущем премьере «Холоп 2».
По его словам, съемки продолжения одной из самых кассовых российских комедий принесли большое удовольствием всему актерскому составу. Создатели киноленты придумали интересный и сложный сюжет, добавил Бикович.
Артист выразил уверенность, что зрителям очень понравится «Холоп 2» и рассказал, что главный герой картины «занялся самодеятельностью».
Фильм выйдет на большие экраны 1 января 2024 года, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru