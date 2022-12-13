«Комедии и трагедии»: Названы самые популярные спектакли у россиян в 2022 году

Так, для российских театров 2022 год принес много испытаний. Некоторые были вынуждены отменять постановки, а актеры и режиссеры покидали страну. Григорий Заславский отметил, что уходящий год для театров был сложный, однако не все отъезды режиссеров стали большой потерей, при этом люди почувствовали крайнюю необходимость в театре.

«За последнее время я был на «Войне и мире» и на «Евгении Онегине». И тот и другой спектакль я считаю абсолютно великими. Есть спектакли, которые не теряют, а приобретают от повторного или третьего и четвертого просмотра. «Войну и мир» я смотрел четыре раза, «Евгения Онегина» около 20 раз. Из новых запоминается последнее. Уже два раза посмотрел «Лабардан-с» по «Ревизор» Гоголя в студии театрального искусства Женовача. Личные переживания, в том числе и тяжелые испытания, по-разному воздействуют на людей. Сергей Женовач, уйдя из Московского художественного театра, сумел этот непростой опыт вычислить в область творчества и поставить один из своих лучших спектаклей. Там нет никакого вмешательства в гоголевский текст, он по-прежнему хранит большой потенциал смеха. Сейчас публика идет на комедии и одновременно успехом пользуются трагедии, например, «Гамлет», «Ромео и Джульетта», - сказал Заславский.

Критик отметил, что 2022 год был крайне трудным для всей России и граждан. При этом Заславский указал, что театр оказался крайне востребован в такие времена. В залах нет ни одного свободного места даже на не самых новых спектаклях, подчеркнул он.