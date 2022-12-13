«Комедии и трагедии»: Названы самые популярные спектакли у россиян в 2022 году
Россияне в этом году ходили в театр в основном на комедии и трагедии, они пользуются большим успехом в сегодняшней трудной ситуации, отметил в эфире НСН критик Григорий Заславский.
Театральный критик Григорий Заславский в разговоре с НСН порекомендовал россиянам в свете приближающегося Нового года сходить на великие спектакли «Война и мир», «Евгений Онегин», а также посетить постановку «Лабардан-с» по пьесе «Ревизор» Николая Гоголя.
Так, для российских театров 2022 год принес много испытаний. Некоторые были вынуждены отменять постановки, а актеры и режиссеры покидали страну. Григорий Заславский отметил, что уходящий год для театров был сложный, однако не все отъезды режиссеров стали большой потерей, при этом люди почувствовали крайнюю необходимость в театре.
«За последнее время я был на «Войне и мире» и на «Евгении Онегине». И тот и другой спектакль я считаю абсолютно великими. Есть спектакли, которые не теряют, а приобретают от повторного или третьего и четвертого просмотра. «Войну и мир» я смотрел четыре раза, «Евгения Онегина» около 20 раз. Из новых запоминается последнее. Уже два раза посмотрел «Лабардан-с» по «Ревизор» Гоголя в студии театрального искусства Женовача. Личные переживания, в том числе и тяжелые испытания, по-разному воздействуют на людей. Сергей Женовач, уйдя из Московского художественного театра, сумел этот непростой опыт вычислить в область творчества и поставить один из своих лучших спектаклей. Там нет никакого вмешательства в гоголевский текст, он по-прежнему хранит большой потенциал смеха. Сейчас публика идет на комедии и одновременно успехом пользуются трагедии, например, «Гамлет», «Ромео и Джульетта», - сказал Заславский.
Критик отметил, что 2022 год был крайне трудным для всей России и граждан. При этом Заславский указал, что театр оказался крайне востребован в такие времена. В залах нет ни одного свободного места даже на не самых новых спектаклях, подчеркнул он.
«Год был очень трудным для страны и всех людей. Театр в этом смысле является во многом барометром. Все руководители театров с некоторым удивлением отмечают невероятный всплеск интереса к театру. Я был в Белгороде, людям очень трудно там жить эмоционально. При этом залы битком и на не самых новых спектаклях. Театр оказался людям необходим. Говорят, что какие-то артисты уехали, но никаких потерь для театра в этом нет. Однако какие-то потери мне кажутся очень грустными, особенно когда тяжелобольного режиссера сначала провоцируют телефонные хулиганы, а потом за эту же провокацию наказывают. Слава богу, что в какой-то момент пришло понимание, что великие спектакли не должны пострадать от того, что человек высказал точку зрения, которая не близка кому-то. К великим спектаклям нужно относиться как к трофейному оружию», - резюмировал Заславский.
Так, ранее из репертуара нескольких московских театров исчезли спектакли Дмитрия Крымова. О приостановке показов в «Школе современной пьесы», «Мастерской Фоменко», Театре Пушкина и «Школе драматического искусства» сообщил журнал «Театр», сославшись на актрису Марию Смольникову, занятую почти во всех спектаклях Дмитрия Крымова. Режиссер работает в США. В апреле он заявил, что не может вернуться в Россию, пока ситуация не изменится, и выступил с критикой военной операции на Украине. В свою очередь главный режиссер Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Юрий Бутусов уволился со своего поста и уехал из России.
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