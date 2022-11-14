Башкирский театр отменил спектакль из-за позиции автора по спецоперации
Башкирский академический театр драмы снял с репертуара спектакль «Зулейха открывает глаза» после слов автора одноимённого романа Гузель Яхиной о специальной военной операции РФ на Украине.
В сообщении, опубликованном на сайте учреждения, говорится, что театр поддерживает спецоперацию, которую «Россия была вынуждена проводить на Украине».
При этом Яхина рассказала, что после новостей 24 февраля 2022 года ее мир «не перевернулся, а просто – разрушен». В сообщении говорится, что «мнение работников театра не совпадает с мнением автора», в связи с чем было принято решение о снятии с репертуара спектакля по роману Яхиной.
Спектакль «Зулейха открывает глаза» в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури шел с 2017 года.
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