Башкирский театр отменил спектакль из-за позиции автора по спецоперации

Башкирский академический театр драмы снял с репертуара спектакль «Зулейха открывает глаза» после слов автора одноимённого романа Гузель Яхиной о специальной военной операции РФ на Украине.

В сообщении, опубликованном на сайте учреждения, говорится, что театр поддерживает спецоперацию, которую «Россия была вынуждена проводить на Украине».

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При этом Яхина рассказала, что после новостей 24 февраля 2022 года ее мир «не перевернулся, а просто – разрушен». В сообщении говорится, что «мнение работников театра не совпадает с мнением автора», в связи с чем было принято решение о снятии с репертуара спектакля по роману Яхиной.

Спектакль «Зулейха открывает глаза» в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури шел с 2017 года.


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ФОТО: Башкирский государственный академический театр драмы им.М.Гафури
ТЕГИ:ТеатрыБашкирия
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