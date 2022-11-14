Башкирский театр отменил спектакль из-за позиции автора по спецоперации

При этом Яхина рассказала, что после новостей 24 февраля 2022 года ее мир «не перевернулся, а просто – разрушен». В сообщении говорится, что «мнение работников театра не совпадает с мнением автора», в связи с чем было принято решение о снятии с репертуара спектакля по роману Яхиной.

Спектакль «Зулейха открывает глаза» в Башкирском академическом театре драмы имени Мажита Гафури шел с 2017 года.



