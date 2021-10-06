BadComedian оценил съемки кино на борту МКС

Блогер и кинокритики Евгений Баженов, известный как BadComedian, оценил идею снимать фильм «Вызов» на МКС, отметив, что с удовольствием посмотрит на результат. Об этом он рассказал NEWS.ru.

По его словам, идею можно считать замечательным маркетинговым ходом.

При этом блогер отметил, что судить о картине рано, она может получиться хорошей, если в основу лег качественный сценарий.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев усомнился в международном успехе полета «киношников». Об этом он сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Во вторник киноэкипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко открыли люки и перешли с корабля «Союз МС-19» на МКС, где будут снимать фильм «Вызов».

