Кологривый сыграет одну из ролей во втором сезоне мюзикла по песням Басты
Актер Никита Кологривый исполнит одну из главных ролей в мюзикле по песням Басты «Любовь без памяти».
Как отмечает творческая команда, в спектаклях второго сезона примут участие и другие звездные артисты. Их имена будут объявлены позже.
В постановке звучат 22 хита Басты в театральных аранжировках. Музыкальную основу спектакля создал Василий Вакуленко с командой музыкальных продюсеров творческого объединения GAZ. Спектакль разворачивается на сцене с обзором 240 градусов, в нем задействовано 50 тонн декораций.
Второй сезон мюзикла стартует 7 октября 2026 года. Продажи билетов уже открыты.
Как сообщал НСН глава корпорации PMI, владелец билетного оператора Кассир.ру Евгений Финкельштейн, мюзикл "Любовь без памяти", основанный на творчестве рэпера Басты (Василия Вакуленко), уникален тем, что это смесь мюзикла, боевика и автобиографии.
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