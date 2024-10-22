Наталия Орейро перепела песню «Комбинации» Russian Girls
Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро записали кавер на песню группы «Комбинация» Russian Girls, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.
«Наталия Орейро и российский актер Владимир Канухин, исполнивший в сериале роль композитора группы, встретились в Буэнос-Айресе и перепели хит Russian Girls», - уточнили в пресс-службе.
Композиция будет доступна для прослушивания 24 октября в день выхода финальной серии сериала о группе.
Ранее сообщалось, что многосерийная лента об успехе российской женской поп-группы «Комбинация» вошла в ТОП-3 популярнейших сериалов месяца по данным «индекса Кинопоиск Pro», напоминает «Радиоточка НСН».
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