Наталия Орейро перепела песню «Комбинации» Russian Girls

Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро записали кавер на песню группы «Комбинация» Russian Girls, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.

Наталия Орейро сыграла роль в новогоднем фильме «Письмо Деду Морозу»

«Наталия Орейро и российский актер Владимир Канухин, исполнивший в сериале роль композитора группы, встретились в Буэнос-Айресе и перепели хит Russian Girls», - уточнили в пресс-службе.

Композиция будет доступна для прослушивания 24 октября в день выхода финальной серии сериала о группе.

Ранее сообщалось, что многосерийная лента об успехе российской женской поп-группы «Комбинация» вошла в ТОП-3 популярнейших сериалов месяца по данным «индекса Кинопоиск Pro», напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Wikipedia.org/DonSimon
ТЕГИ:СериалМузыка

Горячие новости

Все новости

партнеры