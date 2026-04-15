Новейшие технологии позволяют довольно точно верифицировать картины, но для полной гарантии коллекционерам лучше выбирать работы ныне живущих художников, чтобы не нарваться на подделку, заявил НСН теоретик современного искусства Павел Пепперштейн.

В Бельгии начались предварительные слушания по делу коллекционеров Игоря и Ольги Топоровских, которых подозревают в мошенничестве с поддельными картинами русских авангардистов. Расследование длилось восемь лет. Выяснилось, что все 24 картины Василия Кандинского, Казимира Малевича, Эль Лисицкого и Натальи Гончаровой, которые Фонд Топоровских, передал местному музею, поддельные, пишет «Коммерсант». Кроме того, один из коллекционеров приобрел у Топоровских 112 картин на сумму более €15 млн, а другой отдал почти $4,5 млн за 57 полотен. Дело стало одним из самых громких скандалов в мире искусства.

«Для человека, который не является специально подготовленным экспертом, иногда очень сложно или просто невозможно отличить подделку от оригинала. Рекомендуется советоваться с экспертами в таких дорогостоящих покупках произведений искусства. Но тем художникам, которые живы и сейчас работают, в каком-то смысле на руку те сложности, с которыми сталкивается коллекционер при покупке искусства уже почивших авторов. Вероятность подделки в случае, если художник уже умер, гораздо выше: пока создатель жив, он всегда может подтвердить или опровергнуть подлинность своего произведения. Поэтому мы часто сталкиваемся с тем, что цены на произведения живых художников выше, чем цены на произведения второго ряда уже почивших. Если вы не хотите нарваться на подделку, то покупайте работы художников, которые еще живут, и как бы верифицируйте у них свои приобретения», - посоветовал Пепперштейн.