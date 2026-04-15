Коллекционерам картин рассказали, как не нарваться на подделку
Новейшие технологии позволяют довольно точно верифицировать картины, но для полной гарантии коллекционерам лучше выбирать работы ныне живущих художников, чтобы не нарваться на подделку, заявил НСН теоретик современного искусства Павел Пепперштейн.
В Бельгии начались предварительные слушания по делу коллекционеров Игоря и Ольги Топоровских, которых подозревают в мошенничестве с поддельными картинами русских авангардистов. Расследование длилось восемь лет. Выяснилось, что все 24 картины Василия Кандинского, Казимира Малевича, Эль Лисицкого и Натальи Гончаровой, которые Фонд Топоровских, передал местному музею, поддельные, пишет «Коммерсант». Кроме того, один из коллекционеров приобрел у Топоровских 112 картин на сумму более €15 млн, а другой отдал почти $4,5 млн за 57 полотен. Дело стало одним из самых громких скандалов в мире искусства.
«Для человека, который не является специально подготовленным экспертом, иногда очень сложно или просто невозможно отличить подделку от оригинала. Рекомендуется советоваться с экспертами в таких дорогостоящих покупках произведений искусства. Но тем художникам, которые живы и сейчас работают, в каком-то смысле на руку те сложности, с которыми сталкивается коллекционер при покупке искусства уже почивших авторов. Вероятность подделки в случае, если художник уже умер, гораздо выше: пока создатель жив, он всегда может подтвердить или опровергнуть подлинность своего произведения. Поэтому мы часто сталкиваемся с тем, что цены на произведения живых художников выше, чем цены на произведения второго ряда уже почивших. Если вы не хотите нарваться на подделку, то покупайте работы художников, которые еще живут, и как бы верифицируйте у них свои приобретения», - посоветовал Пепперштейн.
Вскоре благодаря современным технологиям, которые используются для верификации произведений искусства, выявлять подделки будет просто, отметил теоретик искусства, и сама эта тема уйдет в прошлое.
«Существуют превосходные специалисты, которые могут отличить подделку от подлинника. Сейчас им в помощь много всяких новейших технических средств. Поэтому это дело совершенствуется, и вскоре подделывать работы будет очень сложно и бесперспективно. Надеюсь, что тема подделок уйдет в прошлое, или люди станут заниматься подделками исключительно ради наслаждения, но не ради обогащения. Я сталкивался с тем, что люди покупали вещи, а потом испытывали разочарование, потому что выяснялось, что это не оригинал. Такое нередко происходило в годы моего отрочества. Тогда еще средства верификации не были столь совершенными», - рассказал собеседник НСН.
