Спрос на книги Пушкина увеличился в 1,5 раза в преддверии дня рождения классика
Спрос на книги писателя, классика русской литературы Александра Пушкина вырос на 50% по сравнению с предыдущими неделями. Соответствующее исследование провела федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» в преддверии 226-летия со дня рождения Пушкина.
Самыми продаваемыми книгами в январе-марте 2025 года стали «Евгений Онегин. Борис Годунов. Маленькие трагедии», «Капитанская дочка» и «Пиковая дама. Повести и поэмы».
Так, было реализовано свыше 11 тысяч книг «Евгений Онегин» (в среднем 122 книги за день).
Среди самых продаваемых сборников поэта — «Лирика», «Стихотворения», «Я вас любил…», «Полное собрание стихотворений в одном томе» и «Я вас люблю, хоть я бешусь».
Кроме того, продажи книг Пушкина выросли в 2,5 раза после выхода фильма «Пророк». Особенно сильно (в пять раз) увеличился объем продаж биографий классика.
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