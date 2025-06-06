Спрос на книги Пушкина увеличился в 1,5 раза в преддверии дня рождения классика

Самыми продаваемыми книгами в январе-марте 2025 года стали «Евгений Онегин. Борис Годунов. Маленькие трагедии», «Капитанская дочка» и «Пиковая дама. Повести и поэмы».

Так, было реализовано свыше 11 тысяч книг «Евгений Онегин» (в среднем 122 книги за день).

Среди самых продаваемых сборников поэта — «Лирика», «Стихотворения», «Я вас любил…», «Полное собрание стихотворений в одном томе» и «Я вас люблю, хоть я бешусь».

Кроме того, продажи книг Пушкина выросли в 2,5 раза после выхода фильма «Пророк». Особенно сильно (в пять раз) увеличился объем продаж биографий классика.

