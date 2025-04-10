Книжный магазин «Подписные издания» в Петербурге проверяет прокуратура

Вопросы у надзорного ведомства были к нескольким книгам издательства Ad Marginem, утверждает телеграм-канал Ксении Собчак «Кровавая барыня».

Главный редактор Ad Marginem Михаил Котомин сообщил «Осторожно Media», что на данный момент ему неизвестно, какие именно книги вызвали подозрения. По его словам, ранее возникали вопросы к «причудливым позициям» типа «Улицы с односторонним движением» Вальтера Беньямина или «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко.

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев ранее рассказал НСН, что законопроекты должны способствовать развитию отрасли, а не наоборот. Он привел в пример проект о наркотиках. По словам издателя, такого нет нигде в мире, и пока не понятно, как с этим работать.

