«Это сотый вопрос!»: Издатели о возможном переходе под контроль Минкультуры
Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев заявил НСН, что Минцифры вполне справляется с регулированием книжной отрасли, находится «в контексте».
Издатели сегодня решают все вопросы отрасли с Минцифры, в министерстве есть отдельный «книжный» департамент, который находится в повестке и справляется со своими задачами, заявил НСН гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.
Президент Владимир Путин предложил обсудить вопрос о передаче книжной отрасли Министерству культуры, сейчас она находится в ведении Минцифры. Речь об этом зашла на заседании Совета при президенте по культуре и искусству. Передать Минкультуры всю литературную и книжную отрасль предложил член Совета, ответственный секретарь Союза писателей России Николай Иванов. Капьев отметил, что не очень понимает, какая цель такого перехода.
«Не знаю, какая в этом случае мотивация. Сейчас по разным вопросам мы устраиваем встречи с Минцифры. С ними обсуждаем актуальные вопросы отрасли, нас привлекают к выработке решений. Трудно прогнозировать, что изменится при передаче в ведение Минкультуры. Нам бы хотелось, чтобы отрасль дальше развивалась. Тут основной вопрос, будет ли это помогать отрасли или нет. Мы сможем понять это только по результатам. В Минцифры есть департамент, отвечающий только за книги, он глубоко в книгах разбирается. Сейчас у нас очень большая доля электронных книг, аудио. Книги становятся больше цифровыми, поэтому здесь Минцифры в контексте отрасли», - объяснил он.
Капьев подчеркнул, что для издателей важнее, чтобы в законодательстве учитывались интересы отрасли, а кто будет ее регулировать – далеко не главный вопрос.
«Для нас важно, чтобы появлялось как можно больше хороших книг. Кто будет регулировать – это сотый вопрос. Задача издателей – находить талантливых авторов и соблюдать законодательство. Конечно, мы обсуждаем законопроекты, так как они должны способствовать развитию отрасли, а не наоборот. Например, сейчас проект о наркотиках, который принят… Такого нет нигде в мире. Пока не очень понятно, как с этим работать. Надо все книги отмаркировать – в книжных, в библиотеках. Бороться с наркотиками через книги – это странно. Вероятно, употребляющие люди вообще не читают книги. Для нас важно, чтобы законы учитывали особенности отрасли. У нас большое количество нормативных актов, которые регулируют отрасль. А если посмотреть на контент, мы в потреблении занимаем около 1%. Сейчас блогеров читают больше, чем авторов книг. Поэтому такое количество нормативных актов вызывает вопросы», - рассказал собеседник НСН.
Также Николай Иванов на заседании с участием президента посетовал на то, что в стране отсутствует внятное позиционирование как литературы, так и книжной отрасли. Он подчеркнул, что в России наблюдается нехватка книжных магазинов, так как зачастую это не самые рентабельные проекты. Иванов призвал вернуться к обсуждению законопроекта, который дает культурным учреждениям право сдавать помещения под книжные магазины, передает «Радиоточка НСН».
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