Книга «Кладбище домашних животных» стала самой популярной у россиян в жанре «хоррор»
Самой популярной книгой в жанре «хоррор» у россиян стала книга Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», показали данные на основе продаж в штуках с 2020 по 2024 год в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».
Отмечается, что книга стабильно занимает первое место в рейтинге хоррор-литературы последние пять лет. Интерес к бестселлеру продолжает увеличиваться – за этот год в «Читай-городе» было продано более 15 тысяч экземпляров книги, что на 17% больше, чем в 2023 году.
При этом в топ продаж книг в жанре «хоррор» также вошли произведения Брэма Стокера, Говарда Лавкрафта, Ширли Джексон. Их произведения тоже являются лидерами рейтинга последние пять лет. Новый тренд в жанре – новеллизации компьютерных игр в жанре «хоррор». Наиболее заметными в этом году стали новеллы по мотивам игры «Пять ночей с Фредди» Киры Брид-Райсли и Скотта Коутона, а также новелла по игре «Зайчик» Дмитрия Мордаса.
Ранее сообщалось, что за первые девять месяцев 2024 года произведения Михаила Лермонтова покупали на 30% чаще, чем за аналогичный период 2023 года. Наиболее популярным произведением Лермонтова является роман «Герой нашего времени», продажи которого увеличились год к году на 16%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru