Книга «Кладбище домашних животных» стала самой популярной у россиян в жанре «хоррор»

Самой популярной книгой в жанре «хоррор» у россиян стала книга Стивена Кинга «Кладбище домашних животных», показали данные на основе продаж в штуках с 2020 по 2024 год в федеральной сети книжных магазинов «Читай-город».

Отмечается, что книга стабильно занимает первое место в рейтинге хоррор-литературы последние пять лет. Интерес к бестселлеру продолжает увеличиваться – за этот год в «Читай-городе» было продано более 15 тысяч экземпляров книги, что на 17% больше, чем в 2023 году.