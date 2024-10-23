Книгу Шекспира вернули в библиотеку спустя 101 год
Копию книги Уильяма Шекспира «Хроника-история Генриха Пятого» вернули в библиотеку Нью-Джерси спустя 101 год, сообщает UPI.
Книгу обнаружила женщина по имени Синтия Делайе, когда разбирала вещи своей покойной бабушки. В вещах она наткнулась на книгу, которая была взята в библиотеке в 1923 году. Тогда женщина решила вернуть находку обратно.
Директор Публичной библиотеки Патерсона Кори Флеминг отметил, что никогда не поздно вернуть просроченные библиотечные материалы. Вернувшаяся в библиотеку книга вышла в 1910 году ограниченным тиражом, из-за чего имеет высокую ценность у коллекционеров.
Ранее стало известно, что знаменитый кинорежиссер и сценарист Стивен Содерберг приступил к написанию документальной книги о съемках фильма ужасов «Челюсти», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru