Книгу Шекспира вернули в библиотеку спустя 101 год

Книгу обнаружила женщина по имени Синтия Делайе, когда разбирала вещи своей покойной бабушки. В вещах она наткнулась на книгу, которая была взята в библиотеке в 1923 году. Тогда женщина решила вернуть находку обратно.

Директор Публичной библиотеки Патерсона Кори Флеминг отметил, что никогда не поздно вернуть просроченные библиотечные материалы. Вернувшаяся в библиотеку книга вышла в 1910 году ограниченным тиражом, из-за чего имеет высокую ценность у коллекционеров.

Ранее стало известно, что знаменитый кинорежиссер и сценарист Стивен Содерберг приступил к написанию документальной книги о съемках фильма ужасов «Челюсти», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

