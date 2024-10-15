В 2024 году продажи произведений Лермонтова выросли на 30%

За первые девять месяцев 2024 года произведения Михаила Лермонтова покупали на 30% чаще, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом свидетельствует статистика федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», которую в компании представили к 210-летию знаменитого русского классика.

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Уточняется, что наиболее популярным произведением Лермонтова является роман «Герой нашего времени», продажи которого увеличились год к году на 16%. Издания романа составляют 63% от общего числа произведений Лермонтова, которые представлены в сети магазинов. Средняя стоимость книги – 702 рубля, при этом самое бюджетное издание доступно за 219 рублей, а наиболее дорогое подарочное обойдется в 4999 рублей.

Самыми востребованными изданиями стали книги серии «Эксклюзивная классика» в мягкой обложке за 299 рублей, также серии «Всемирная литература» в твердом переплете за 309 рублей и новое издание в твердой молодежной обложке из серии «Вечные истории. Young adult» издательства МИФ за 629 рублей.

Ранее исследование «Читай-города» и онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Вебиум» также показало, что роман «Герой нашего времени» занимает четвертое место в топе самых любимых произведений школьной программы, напоминает «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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