В 2024 году продажи произведений Лермонтова выросли на 30%

Уточняется, что наиболее популярным произведением Лермонтова является роман «Герой нашего времени», продажи которого увеличились год к году на 16%. Издания романа составляют 63% от общего числа произведений Лермонтова, которые представлены в сети магазинов. Средняя стоимость книги – 702 рубля, при этом самое бюджетное издание доступно за 219 рублей, а наиболее дорогое подарочное обойдется в 4999 рублей.

Самыми востребованными изданиями стали книги серии «Эксклюзивная классика» в мягкой обложке за 299 рублей, также серии «Всемирная литература» в твердом переплете за 309 рублей и новое издание в твердой молодежной обложке из серии «Вечные истории. Young adult» издательства МИФ за 629 рублей.

Ранее исследование «Читай-города» и онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ «Вебиум» также показало, что роман «Герой нашего времени» занимает четвертое место в топе самых любимых произведений школьной программы, напоминает «Радиоточке НСН».

