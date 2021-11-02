«Клоунада»: Запашный возмутился решением Собянина закрыть цирки
Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный выразил возмущение непоследовательностью властей столицы по закрытию заведения в нерабочие дни.
«Итак, что мы имеем: все кинотеатры закрыты, торговые центры и рестораны тоже, хотя рестораны в дорогих отелях продолжают работать (сам лично ужинал вчера и позавчера)! Так же запрещены все Концерты!», - написал дрессировщик в своём Instagram.
Он обратил внимание на то, что все цирки в Москве тоже официально закрыты, согласно приказу Сергея Собянина. Указанная причина, по словам Запашного, заключается в том, что они работают на детскую аудиторию).
При этом руководитель Цирка на Цветном бульваре Максим Никулин в Инстаграм сообщил что они не закроются и продолжают работать в штатном режиме. Открыты и другие заведения такого рода, даже те, что специализируются как раз на детской аудитории: Театр кошек Юрия Куклачева, Уголок Дедушки Дурова и Детский театр Натальи Сац, заметил Запашный.
«И знаете что? Этим постом я наверное сейчас только разозлю ту самую власть, хотя моё желание не разозлить, а просто получить ответ на очень простой вопрос: ПОЧЕМУ ТАК?», - резюмировал руководитель Большой Московского цирка.
Как отмечает «Свободная пресса», свою публикацию в соцсетях артист сопроводил мемом, в котором говорится о замене местами букв в слове «локдаун», чтобы получилась «клоунада».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,6 млн+39 008 / сут.
Умерли
241 тыс.+1 178 / сут.
Выздоровели
7,4 млн+30 905 / сут.
- В ДНР зафиксировали технику ВСУ в населённых пунктах Донбасса
- Глава ЦРУ встретится в Москве с представителями руководства РФ
- «Клоунада»: Запашный возмутился решением Собянина закрыть цирки
- Названы два важных правила поездок в условиях тумана
- СМИ: Мурашко отчитал медиков-антипрививочников на заседании штаба
- Самолёт Wizz Air с россиянами вернулся из Киева в Будапешт
- Ребенку стало плохо на борту самолёта, вынужденно севшего в Нижним Новгород из-за тумана
- «Единая Россия» исключила депутата Марченко за голосование против бюджета
- Зеленский прогулял своё выступление на климатическом саммите в Глазго
- В МВД предложили снимать отпечатки пальцев у мигрантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru