«Клоунада»: Запашный возмутился решением Собянина закрыть цирки

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный выразил возмущение непоследовательностью властей столицы по закрытию заведения в нерабочие дни.

«Итак, что мы имеем: все кинотеатры закрыты, торговые центры и рестораны тоже, хотя рестораны в дорогих отелях продолжают работать (сам лично ужинал вчера и позавчера)! Так же запрещены все Концерты!», - написал дрессировщик в своём Instagram.

Он обратил внимание на то, что все цирки в Москве тоже официально закрыты, согласно приказу Сергея Собянина. Указанная причина, по словам Запашного, заключается в том, что они работают на детскую аудиторию).

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При этом руководитель Цирка на Цветном бульваре Максим Никулин в Инстаграм сообщил что они не закроются и продолжают работать в штатном режиме. Открыты и другие заведения такого рода, даже те, что специализируются как раз на детской аудитории: Театр кошек Юрия Куклачева, Уголок Дедушки Дурова и Детский театр Натальи Сац, заметил Запашный.

«И знаете что? Этим постом я наверное сейчас только разозлю ту самую власть, хотя моё желание не разозлить, а просто получить ответ на очень простой вопрос: ПОЧЕМУ ТАК?», - резюмировал руководитель Большой Московского цирка.

Как отмечает «Свободная пресса», свою публикацию в соцсетях артист сопроводил мемом, в котором говорится о замене местами букв в слове «локдаун», чтобы получилась «клоунада».

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:КоронавирусЦиркЭдгард Запашный
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