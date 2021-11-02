«Клоунада»: Запашный возмутился решением Собянина закрыть цирки

При этом руководитель Цирка на Цветном бульваре Максим Никулин в Инстаграм сообщил что они не закроются и продолжают работать в штатном режиме. Открыты и другие заведения такого рода, даже те, что специализируются как раз на детской аудитории: Театр кошек Юрия Куклачева, Уголок Дедушки Дурова и Детский театр Натальи Сац, заметил Запашный.

«И знаете что? Этим постом я наверное сейчас только разозлю ту самую власть, хотя моё желание не разозлить, а просто получить ответ на очень простой вопрос: ПОЧЕМУ ТАК?», - резюмировал руководитель Большой Московского цирка.

Как отмечает «Свободная пресса», свою публикацию в соцсетях артист сопроводил мемом, в котором говорится о замене местами букв в слове «локдаун», чтобы получилась «клоунада».

