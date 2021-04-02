Моргенштерн перезапустил «Волну» DJ Смэша
Моргенштерн и DJ Смэш представили клип на обновленную версию трека диджея «Волна», теперь песня носит название «Новая волна».
В клипе Моргенштерн, одетый, как Папа Римский, устраивает вечеринку в церкви из-за того, что к Земле летит астероид, который уничтожит все живое на планете.
Ролик предваряет предупреждение о ненормативной лексике и сценах сексуального характера, а также сообщается, что «все персонажи вымышлены, и действия происходят в параллельной вселенной».
Песня «Волна» была выпущена диджеем Смэшем в 2008 году. По признанию Моргенштерна, он танцевал под нее, когда ему было 10 лет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России
- Пресс-секретарь Зеленского назвала потрясающей его беседу с Байденом
- Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко
- Минобороны РФ получит еще один комплекс «Авангард»
- Зеленский пообещал Байдену реформировать Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru