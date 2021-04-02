Моргенштерн перезапустил «Волну» DJ Смэша

Моргенштерн и DJ Смэш представили клип на обновленную версию трека диджея «Волна», теперь песня носит название «Новая волна».

В клипе Моргенштерн, одетый, как Папа Римский, устраивает вечеринку в церкви из-за того, что к Земле летит астероид, который уничтожит все живое на планете.

Ролик предваряет предупреждение о ненормативной лексике и сценах сексуального характера, а также сообщается, что «все персонажи вымышлены, и действия происходят в параллельной вселенной».

Песня «Волна» была выпущена диджеем Смэшем в 2008 году. По признанию Моргенштерна, он танцевал под нее, когда ему было 10 лет.

