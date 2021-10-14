Клава Кока поймала Леди Гагу на плагиате
Известная исполнительница из Екатеринбурга Клава Кока лейбла Black Star обвинила певицу Леди Гагу в копировании ее образа. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram в формате stories.
«Леди Гага, сначала Купера увела у нашей Ирины Шейк, а теперь костюмы мои копируешь», – возмутилась Кока.
Российская исполнительница обратила внимание на фото зарубежной дивы с денежным боа. Кока утверждает, что аксессуар придумала ее сестра, которая работает стилистом. При этом боа из купюр она сделала еще в декабре 2020 года. Выяснилось, что фотография с боа из купюр появилась у Леди Гаги на странице 13 октября 2021 года.
«Ладно, Гага, для тебя нам ничего не жалко», - пошутила Кока.
Артистка из России даже отметила в stories свою коллегу. Однако та ничего не ответила и никак на это не отреагировала.
Ранее экс-солист группы «Чай вдвоём» подал в суд на Монеточку. Певец намерен взыскать с певицы 900 тысяч рублей за использование его песни «Женщина, я не танцую». Судебное заседание назначено на 17 августа.
Адвокат Костюшкина Роман Лалаян в своём Instagram уточнил, что иск связан с песней Монеточки «Мама, я не зигую», которая якобы является переделкой хита Костюшкина. По его словам, после получения данных о монетизации трека сумма иска может увеличиться.
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