Клава Кока поймала Леди Гагу на плагиате

Известная исполнительница из Екатеринбурга Клава Кока лейбла Black Star обвинила певицу Леди Гагу в копировании ее образа. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram в формате stories.

«Леди Гага, сначала Купера увела у нашей Ирины Шейк, а теперь костюмы мои копируешь», – возмутилась Кока.

Российская исполнительница обратила внимание на фото зарубежной дивы с денежным боа. Кока утверждает, что аксессуар придумала ее сестра, которая работает стилистом. При этом боа из купюр она сделала еще в декабре 2020 года. Выяснилось, что фотография с боа из купюр появилась у Леди Гаги на странице 13 октября 2021 года.

«Ладно, Гага, для тебя нам ничего не жалко», - пошутила Кока.

Артистка из России даже отметила в stories свою коллегу. Однако та ничего не ответила и никак на это не отреагировала.

Ранее экс-солист группы «Чай вдвоём» подал в суд на Монеточку. Певец намерен взыскать с певицы 900 тысяч рублей за использование его песни «Женщина, я не танцую». Судебное заседание назначено на 17 августа.

Адвокат Костюшкина Роман Лалаян в своём Instagram уточнил, что иск связан с песней Монеточки «Мама, я не зигую», которая якобы является переделкой хита Костюшкина. По его словам, после получения данных о монетизации трека сумма иска может увеличиться.



