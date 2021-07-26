Экс-солист группы «Чай вдвоём» подал в суд на Монеточку

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит иск бывшего участника группы «Чай вдвоём» Стаса Костюшкина в отношении певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой), сообщает РИА Новости.

Как говорится в документах суда, певец намерен взыскать с певицы 900 тысяч рублей за использование его песни «Женщина, я не танцую». Судебное заседание назначено на 17 августа.

Адвокат Костюшкина Роман Лалаян в своём Instagram уточнил, что иск связан с песней Монеточки «Мама, я не зигую», которая якобы является переделкой хита Костюшкина. По его словам, после получения данных о монетизации трека сумма иска может увеличиться.

Ранее Кировский районный суд Уфы признал рэпера Моргенштерна виновным в плагиате и оштрафовал его на 300 тысяч рублей за незаконное использование песни московского шоумена Олега Лихачева «Владимир Путин молодец», сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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