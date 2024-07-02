Мужчина погиб в Ленобласти во время штормовой погоды

Стало известно о гибели мужчины во время штормовой погоды в Ленинградской области в понедельник, 1 июля. Ещё двое подростков пострадали из-за падения деревьев, информирует региональное управление Следственного комитета.

Трагический случай произошёл в посёлке Новое Токсово – там упавшее дерево смертельно травмировало 26-летнего рабочего. В поселке Тайцы Гатчинского района травмированы брат и сестра - 14-летняя школьница и 17-летний молодой человек.

В Санкт-Петербурге в результате разгула стихи погибли двое – женщина и мальчик 11 лет. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в регионе 1 июля вечером прошли сильный дождь, гроза в сопровождении штормового ветра. Число пострадавших уточняется. Городские службы и сотрудники МЧС устраняют последствия непогоды.

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Фото: t.me/mchspetersburg
ТЕГИ:ШтормПогибшиеЛенинградская Область

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