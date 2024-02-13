СМИ: Филипп Киркоров приехал в ДНР
Певец Филипп Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.
По данным СМИ, точной информации о планах артиста нет. Однако он может выступить с концертом. Также возможна его встреча с участниками СВО, проходящими лечение в одном из госпиталей региона.
Ранее Киркоров оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке. Его поведение подверглось критике, после чего певца убрали из новогоднего эфира.
Артист также пропал с афиши концерта «Золотой граммофон», который пройдёт в Санкт-Петербурге 25 февраля, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru