СМИ: Филипп Киркоров приехал в ДНР

По данным СМИ, точной информации о планах артиста нет. Однако он может выступить с концертом. Также возможна его встреча с участниками СВО, проходящими лечение в одном из госпиталей региона.

Ранее Киркоров оказался в центре скандала после участия в «голой» вечеринке. Его поведение подверглось критике, после чего певца убрали из новогоднего эфира.

Артист также пропал с афиши концерта «Золотой граммофон», который пройдёт в Санкт-Петербурге 25 февраля, напоминает «Радиоточка НСН».

