Киркоров встал на колени перед Гузеевой на премьере фильма «Теща»

Певец Филипп Киркоров и ведущая телепередачи «Давай поженимся!» Лариса Гузеева приняли участие в премьерном показе фильма «Теща» в кинотеатре «Каро Октябрь».

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На премьере Киркоров признался, что не собирается пользоваться услугами Гузеевой. Певец подтолкнул к себе продюсера Татьяну Тур и заявил, что не нуждается в свахах.

Однако увидев за кулисами Гузееву, артист упал перед ней на колени и выразил свое почтение. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

Ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов со сцены признался в любви ведущей «Давай Поженимся!». Гузеева ответила комику взаимностью, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КиноПевецФилипп Киркоров

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