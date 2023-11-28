Киркоров встал на колени перед Гузеевой на премьере фильма «Теща»

На премьере Киркоров признался, что не собирается пользоваться услугами Гузеевой. Певец подтолкнул к себе продюсера Татьяну Тур и заявил, что не нуждается в свахах.

Однако увидев за кулисами Гузееву, артист упал перед ней на колени и выразил свое почтение. Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

Ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов со сцены признался в любви ведущей «Давай Поженимся!». Гузеева ответила комику взаимностью, отмечает «Радиоточка НСН».

