Киркоров станет ведущим премии «Золотой граммофон — 2023»

По словам певца, он является абсолютным рекордсменом по количеству наград за всю историю премии.

«23 или 24, я не считал. Когда мне поступило предложение стать ведущим премии, я принял его с большим удовольствием. Мы пошалим и пошумим на славу», - заявил Киркоров.

Шалить и шуметь на церемонии 29 ноября в «Крокус Сити Холле», исполнитель будет с актёром театра и кино Дмитрием Хрусталёвым, а также радиоведущим Антоном Юрьевым, которые также станут ведущими премии.

Ранее в Кемерове завершился фестиваль «Музыкальное сердце театра», в рамках которого были определены лауреаты одноименной премии более чем в 20 номинациях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

