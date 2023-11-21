Киркоров станет ведущим премии «Золотой граммофон — 2023»
Народный артист РФ Филипп Киркоров станет ведущим церемонии вручения 28-й национальной музыкальной премии «Золотой граммофон», сообщает ТАСС.
По словам певца, он является абсолютным рекордсменом по количеству наград за всю историю премии.
«23 или 24, я не считал. Когда мне поступило предложение стать ведущим премии, я принял его с большим удовольствием. Мы пошалим и пошумим на славу», - заявил Киркоров.
Шалить и шуметь на церемонии 29 ноября в «Крокус Сити Холле», исполнитель будет с актёром театра и кино Дмитрием Хрусталёвым, а также радиоведущим Антоном Юрьевым, которые также станут ведущими премии.
Ранее в Кемерове завершился фестиваль «Музыкальное сердце театра», в рамках которого были определены лауреаты одноименной премии более чем в 20 номинациях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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