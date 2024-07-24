Киркоров сообщил, что выбрался из ущелья

Российский исполнитель Филипп Киркоров заявил в соцсетях, что вместе со съемочной группой фильма «Братья» выбрался из каньона в Краснодарском крае и добрался до отеля в Сочи.

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«Все это закончилось сегодня», — написал артист. Он поблагодарил поклонников за переживания и спасателей за то, что они помогли ему и членам съемочной группы «выбраться из этих ущелий, из этих стихийных бедствий».

Киркоров отметил, что будет находиться на съемках в Краснодарском крае еще несколько месяцев.

Ранее Киркоров заявил, что из-за непогоды застрял в горах Сочи и не может выбраться. Во время натурных съёмок «начался проливной дождь, смерч, гроза, селевые потоки».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СочиФилипп Киркоров

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