Двойник Киркорова из TikTok пообещал кавер на песни артиста

Американец уточнил, что пока не выбрал, какую песню перепеть. Музыканту трудно найти композицию, которая хорошо бы звучала в его стиле.

«Но я работаю над этим», - сообщил СJ Hedgepeth в одном из последних роликов.

Ранее российские пользователи заметили схожесть молодого исполнителя с российским певцом. Музыкант из США публикует каверы на треки группы Nirvana и композиции собственного сочинения. Русскоязычная аудитория назвала парня Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым, а жанр его творчества — «Кир-core», напоминает «Радиоточка НСН».



