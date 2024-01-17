Двойник Киркорова из TikTok пообещал кавер на песни артиста

Музыкант СJ Hedgepeth, которого пользователи TikTok прозвали двойником Филиппа Киркорова, планирует сделать кавер на песни народного артиста России. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Американец уточнил, что пока не выбрал, какую песню перепеть. Музыканту трудно найти композицию, которая хорошо бы звучала в его стиле.

«Но я работаю над этим», - сообщил СJ Hedgepeth в одном из последних роликов.

Ранее российские пользователи заметили схожесть молодого исполнителя с российским певцом. Музыкант из США публикует каверы на треки группы Nirvana и композиции собственного сочинения. Русскоязычная аудитория назвала парня Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым, а жанр его творчества — «Кир-core», напоминает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: соцсети
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