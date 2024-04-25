Галкин подал жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов
Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) подал в суд жалобу из-за отказа исключить его из реестра иностранных агентов, говорится на портале судов Москвы.
Отмечается, что по административному делу Галкина подали кассационную жалобу.
В начале марта Мосгорсуд признал законным внесение Галкина в список иноагентов. Юмориста отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.
Минюст РФ внес Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 года, напоминает RT. В ведомстве тогда отметили, что шоумен получает украинское финансирование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru