Галкин подал жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) подал в суд жалобу из-за отказа исключить его из реестра иностранных агентов, говорится на портале судов Москвы.

Киркоров заявил, что Пугачева четыре года изменяла ему с Галкиным

Отмечается, что по административному делу Галкина подали кассационную жалобу.

В начале марта Мосгорсуд признал законным внесение Галкина в список иноагентов. Юмориста отказались исключать из числа иноагентов, несмотря на его попытки обжаловать решение Минюста.

Минюст РФ внес Галкина в реестр иноагентов в сентябре 2022 года, напоминает RT. В ведомстве тогда отметили, что шоумен получает украинское финансирование.

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ФОТО: РИА Новости
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