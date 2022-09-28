Киркоров навсегда оставит в памяти 40-летнюю дружбу с Моисеевым
Российский певец Филипп Киркоров выразил соболезнования в связи со смертью исполнителя и танцора Бориса Моисеева, сообщает «РЕН ТВ».
Артист поблагодарил музыканта за совместную работу над клипом «Кармен», заявив, что их дружба, которая длилась почти что 40 лет, навсегда останется в его памяти.
Киркоров назвал Моисеева другом и пожелал ему покоиться с миром.
Адвокат оценил наследство артиста в 300 миллионов рублей. Основной ценностью является большая квартира в Москве, в которой и скончался певец. Рядом с Моисеевым не было близких родственников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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